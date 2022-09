Año Legislativo crucial

El Congreso de la Unión reanuda sesiones ordinarias en un contexto por demás delicado para el país, debido a la situación de inseguridad, desempleo, carestía y enfermedad que sufre la sociedad, aunado a un ambiente político deteriorado por el presidente de la República y el grupo en el poder, quienes han desatado una persecución y acoso en contra de opositores, al tiempo de propagar discursos de odio, calumnia y división.

Esta alarmante situación se refleja en el Poder Legislativo Federal, en donde incluso el partido en el poder ya muestra las heridas causadas por el actuar irresponsable del presidente y los saldos de un accionar político muy lejano a la población.

Las propuestas que Morena impulsa en el Congreso no están direccionadas a atender los problemas de la gente ni a dar sentido al actuar del gobierno, sino a ganar elecciones, manejar discrecionalmente recursos públicos, violar impunemente derechos humanos, aliarse con los criminales y mantenerse en el poder. El gobierno ha dado toda clase de señales que apuntan a que intervendrá pública, abierta, ilegal y descaradamente en los procesos electorales por venir, lo cual no vamos a permitir y no avalaremos ninguna reforma político-electoral que busque legalizar ese actuar.

En tan solo cuatro años, México presenta graves retrocesos en materia de derechos humanos y libertades, desarrollo social, poder adquisitivo de la clase trabajadora, prestación de servicios por parte de instituciones públicas y garantizar la seguridad de la sociedad, al tiempo que el estado de derecho es vulnerado por la propia autoridad en aras de defender intereses políticos y electorales.

Para ello, la Cámara de Diputados será el centro neurálgico de la embestida del gobierno federal en contra de las y los opositores reunidos en torno a la alianza “Va por México”, incrementando el acoso, amenazas, difamaciones y uso partidista de las instituciones de procuración de justicia.

Ante este panorama, el PRI reitera su alianza indisoluble con la sociedad. Nosotros sí atendemos los problemas de la gente, enfocando nuestra atención en la seguridad, la economía y la salud de la población, al tiempo que hacemos un sentido llamado a la reconciliación nacional. No podemos dejarnos dividir por quien solo quiere ver que el país arda. Debemos sobreponernos a esos obscuros intereses y demostrar que lo que nos une y nos hace fuertes es que estamos juntos, y juntos trabajamos por el bien de nuestras familias, de nuestra comunidad y de México.

*Presidente Nacional del PRI.